María Chivite, investida presidenta de Navarra amb el suport de PSN, Geroa Bai, Contigo i l'abstenció de Bildu

PAMPLONA, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista María Chivite ha estat investida aquest dimarts presidenta de Navarra, en la segona jornada del ple celebrat al Parlament, en rebre el suport de PSN, Geroa Bai, Contigo Navarra i l'abstenció d'EH Bildu: li ha donat la majoria simple necessària en la segona votació per a la seva investidura.

La votació ha tingut lloc a la tarda d'aquest dimarts en el saló de plens del Legislatiu navarrès i ha estat secreta novament. Cadascun dels representants de la Cambra ha dipositat el seu vot, després de ser cridats per ordre alfabètic.

Després que dilluns en la primera votació Chivite no aconseguís la majoria absoluta, passades 24 hores els parlamentaris d'EH Bildu s'han abstingut, tal com estava previst, per possibilitar la investidura de María Chivite. UPN, PPN i Vox han mantingut el seu vot en contra a la candidata socialista. D'aquesta forma, Chivite ha sumat 21 suports, ha rebut 20 vots en contra i ha tingut 9 abstencions.

La líder del PSN renova així quatre anys més en la Presidència de Navarra després d'haver acordat un programa de legislatura amb Geroa Bai i Contigo Navarra, una negociació que s'ha allargat fins al 7 d'agost després de les diferències mostrades entre Geroa Bai i PSN.

Chivite presidirà un Govern de coalició que estarà format per 13 departaments, vuit per al PSN, quatre per Geroa Bai i un Contigo. El Govern no tindrà majoria al Parlament de Navarra, com en la passada legislatura, ja que suma 21 dels 50 escons del Legislatiu.

En finalitzar la votació, María Chivite s'ha abraçat el portaveu del grup socialista, Ramón Alzórriz, i amb les portaveu dels seus socis de Govern, Uxue Barkos (Geroa Bai) i Begoña Alfaro (Contigo-Zurekin).