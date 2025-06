María Chivite, sobre la dimissió d'Alzórriz: "Vaig dir caigui qui caigui i estic complint"

La presidenta navarresa afirma que no té "arguments per dimitir"

PAMPLONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern de Navarra i secretària general del PSN, María Chivite, ha afirmat aquest dijous que va anunciar que actuaria "caigui qui caigui" davant l'informe de l'UCO i que ha "complert" amb la dimissió del sots-secretari general del PSN, Ramón Alzórriz, qui dimecres la va informar que la seva parella havia treballat a Servinabar, i ha afirmat que ella no té "arguments per dimitir".

"Vaig dir caigui qui caigui i estic complint", ha afirmat en unes declaracions als mitjans abans d'accedir al ple del Parlament de Navarra. "Vaig avançar l'obstinació com a presidenta del Govern de Navarra i com a secretària general del PSN de vendre la neteja i l'honorabilitat tant del govern com del PSN, i efectivament ha estat així amb el cas del company Ramón. Vaig dir caigui qui caigui", ha assenyalat.

Segons ha explicat la presidenta navarresa, Ramón Alzórriz li va comunicar dimecres "una informació que era desconeguda i, per tant, també ha d'assumir les responsabilitats de l'error que ha comès". "No vull que quedi cap dubte de l'honorabilitat del meu partit ni de l'honorabilitat del meu govern. Aquesta és l'obstinació en el qual estic", ha manifestat.

Preguntada sobre per què Alzórriz continua com a parlamentari després de plegar del càrrec com a sots-secretari general del PSN i portaveu parlamentari, Chivite ha indicat que "la qüestió ha estat una pèrdua de confiança i, per tant, es renuncia als càrrecs de confiança".

Respecte al fet que ella no sabés res sobre la feina de la parella d'Alzórriz, la presidenta ha respost: "Costa de creure? Doncs que costi de creure, però és la veritat. De fet, ahir m'ho va fer saber i ahir es va prendre la decisió", ha destacat.

Chivite ha explicat que divendres el PSN celebrarà una executiva per elegir el nou portaveu parlamentari del partit. També tindrà lloc una sessió de govern extraordinària per acordar que l'executiu foral es personi en la causa contra Cerdán "com a possible part perjudicada".