Marcas de Restauración incorpora Damm com a soci en una "aliança estratègica"

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Asociación Empresarial Marcas de Restauración ha incorporat Damm com a nou col·laborador, en una "aliança estratègica que consolida la presència de la categoria de cervesa com un dels eixos clau del consum fora de la llar i de l'ecosistema de la restauració de marca", han explicat totes dues aquest dimecres en un comunicat.
La incorporació de Damm es produeix en un context, explica el text, en el qual la cervesa té un paper decisiu en el sector de la restauració, responsable de més de 540.000 ocupacions i pot arribar a representar fins al 25% de la facturació en restauració, segons les dades compartides per Marcas de Restauración i Damm.
"Marcas de Restauración reforça la seva aposta per les aliances que aportin una visió estratègica, un coneixement del consumidor i un valor real als seus associats", ha afegit l'entitat, amb una incorporació que integra un producte essencial, textualment, en l'experiència de la restauració.