La marca Seat, pendent de la profunda transformació de Wolkswagen

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Seat ha assegurat que el grup Volkswagen aborda una "profunda transformació" amb la finalitat d'afrontar el procés d'electrificació del sector, per la qual cosa tot allò que afecta la marca catalana depèn de l'anàlisi que se'n faci en les reunions del Consell de Supervisió: "No s'ha pres cap decisió sobre aquest tema", han explicat fonts de l'empresa a Europa Press aquest dijous.
Segons ha publicat la revista alemanya 'Wirtschafts Woche', un d'aquests consells de supervisió del gegant alemany se celebrarà divendres i dona per fet que deixarà d'invertir en la marca Seat, que desapareixeria el 2029, per centrar-se en Cupra.
"Tota la indústria, inclòs el Grup Volkswagen i, per descomptat, Seat S.A., estem immersos en una profunda transformació, basada en el nostre compromís amb l'electrificació. El context global ha canviat significativament i ha impactat de manera severa en el sector de l'automòbil, especialment en l'últim any", han explicat fonts de la companyia.
Afegeixen, en aquest sentit, que Volkswagen treballa en un pla de transformació del negoci de tot el Grup per reforçar la seva competitivitat i eficiència i que l'objectiu és fer que tot el Grup "i les seves respectives companyies siguin més eficients i àgils, a més d'aprofitar de manera sistemàtica potencials sinergies tecnològiques".
Aquesta estratègia s'està debatent en diferents reunions del Consell de Supervisió, però, segons Seat, no s'ha pres cap decisió sobre aquest assumpte: "Informarem de qualsevol decisió estratègica que afecti Seat S.A. arribat el moment".