La marca Implicat fa el seu debut firal en la mostra Mos de Lleida

LLEIDA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La marca de la Generalitat per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya i donar visibilitat al sector primari, Implicat, ha fet el seu debut firal en la mostra Mos de Lleida, informa la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
El conseller Òscar Ordeig ha presentat l'estand de la marca i ha explicat que "neix amb la voluntat d'acostar l'agroalimentació catalana" al conjunt de la societat i reforçar el vincle entre producció, indústria, distribució i consum.
A més, ha afirmat que la marca serà el paraigua de totes les campanyes de promoció del producte de qualitat i proximitat de Catalunya.
La Conselleria ha afegit que la participació en la Fira Mos "permetrà acostar la iniciativa als professionals del sector i a la ciutadania".
Implicat s'emmarca en l'Estratègia Alimentària de Catalunya 2025-2028, amb l'objectiu de reforçar la promoció, el reconeixement i el valor dels aliments produïts a Catalunya, amb criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat.