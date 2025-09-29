La marca Corpinnat incorpora Demost i suma 17 cellers

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La marca Corpinnat ha incorporat Demost, un celler de Gelida (Barcelona) i ja suma 17 cellers que elaboren vins escumosos, després d'haver superat totes les auditories obligatòries, informa aquest dilluns en un comunicat.
Des del 2018, Corpinnat ha integrat els cellers de Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet de Can Feixes, Júlia Bernet, Mas Candí, Can Descregut, Pardas, Bufadors, Cisteller, Viader, Mas de la Basserola, Celler Kripta i Demost.
Amb aquesta incorporació, Corpinnat ratifica la seva aposta amb l'objectiu de vertebrar un sector que "no només lluita per si mateix, sinó que incorpora la defensa del paisatge, el sosteniment de la pagesia i, en definitiva, la identitat d'uns vins i d'un territori".