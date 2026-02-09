Marc Rodríguez deixa la direcció del CCIB

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Marc Rodríguez ha deixat la direcció del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), càrrec que a partir d'ara assumirà de manera provisional el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, segons han informat a Europa Press fonts del sector hoteler.
Rodríguez estava al capdavant del CCIB des del 2009 i fonts de Fira han destacat el seu paper en la integració d'aquest centre a la institució firal, en què durant els últims quatre anys ha aconseguit "els millors resultats" de la història del centre, situat al recinte Fòrum de Barcelona.
Les mateixes fonts han explicat que Rodríguez ha pres la decisió "per motius personals i per emprendre una nova etapa", i que, en aquest sentit, ha arribat a un acord amb Fira.