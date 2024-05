Marc Puig (Puig): les empreses familiars decideixen "pensant en la següent generació"

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El CEO de Puig i vocal de la junta directiva del Cercle d'Economia, Marc Puig, ha explicat que les empreses familiars prenen decisions "pensant en la següent generació", més enllà del trimestre o l'exercici en el qual se situen.

Ho ha dit aquest divendres durant la taula rodona que ha moderat en la 39a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra des de dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, en la qual han participat la presidenta del comitè d'accionistes de Henkel, Simone Bagel-Trah, i el president del Grup Zegna, Ermenegildo Zegna.

Puig, la companyia del qual va sortir a borsa el 3 de maig, ha insistit que els directius de les empreses familiars pensen què "poden fer avui perquè la companyia superi el pas del temps", i ha explicat que un dels grans reptes que tenen són les transicions generacionals.

Ho ha contraposat a les empreses cotitzades, que poden canviar d'executius cada quatre o cinc anys, per la qual cosa els mecanismes d'aquestes transicions estan "ben greixats".

D'altra banda, ha atribuït la poca grandària de les empreses espanyoles als anys en els quals els mercats espanyols van estar "continguts", per la qual cosa les companyies no creixien tant com els seus competidors internacionals.