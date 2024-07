Marc Puig (Puig) celebra l'entrada a l'Ibex-35: "És un reconeixement a la nostra proposta"

Assegura que "dona credibilitat al projecte" de l'empresa



BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Puig, Marc Puig, ha celebrat l'entrada de l'empresa a l'Ibex-35 a partir de dilluns: "És un reconeixement a la nostra proposta", ha dit en una entrevista a 'Expansión' recollida per Europa Press aquest dijous.

Puig ha explicat que la seva inclusió en l'índex "dona credibilitat" al projecte de l'empresa, i ha destacat la rapidesa amb la qual han entrat a l'Ibex-35, ja que va debutar en borsa el passat 3 de maig.

El directiu ha assenyalat que no està preocupat per l'evolució del preu de l'acció i que se centra a respectar els compromisos assumits i els objectius marcats.

En tot cas, ha assenyalat que l'evolució de l'acció "és una ratificació que la valoració" de la sortida a borsa és considerada correcta pels inversors.

Ha explicat que la sortida a borsa és "una resposta a una situació estructural, però també temporal", en referència a la transició entre la tercera i la quarta generació de la família.

CRITERIA

Sobre el paper de CriteriaCaixa com a inversor de l'empresa, Puig ha assenyalat que la proposta de l'empresa "és atractiva per als inversors a llarg termini" com a hòlding inversor.

"Criteria és un inversor sòlid, seriós i solvent i ens ha fet molta il·lusió que estigués en el projecte", ha dit Puig, que ha afegit que la majoria d'inversors de l'empresa són internacionals.

El CEO de l'empresa ha defensat la fórmula que han triat per sortir a borsa --només cotitzen accions de sèrie B-- i ha assegurat que "no hi ha cap branca" de la família que vulgui vendre.

Ha explicat que aquest sistema permet "treballar amb un mecanisme conjunt en què la família té una veu única en l'empresa".