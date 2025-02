Marc Puig (Puig) assenyala que els possibles aranzels d'EUA es podrien traslladar als preus

Destaca que són "hipòtesi sense base sòlida" per les accions de Trump

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El president executiu de Puig, Marc Puig, ha assenyalat que si Estats Units finalment imposa aranzels del 25% a tots els productes europeus, l'empresa podria traslladar-los als preus, almenys en part.

Ho ha dit aquest dijous durant una trucada amb periodistes junt amb el director financer, Joan Albiol, després de la presentació dels resultats de 2024, en el qual l'empresa va obtenir un benefici net reportat de 531 milions, un 14,1% més.

Puig ha explicat que en el sector de la bellesa 'premium', la majoria de les marques són europees, per la qual cosa "no hi ha necessàriament" productes competidors produïts en altres països.

Ha assenyalat que sent Estats Units el major mercat mundial i tenint en compte que la proposta del president nord-americà, Donald Trump, és d'imposar aranzels de "nivells significatius", una part es podria traslladar al preu i una altra a recerca d'eficiències.

No obstant això, Puig ha assenyalat que són "hipòtesi sense base sòlida", ja que fins al moment Trump no ha aplicat els aranzels anunciats a altres països.

"Fins que no sapiguem els aranzels que s'apliquen i en quin moment, si és que s'apliquen, és molt difícil poder predir quines implicacions poden tenir", ha dit.

Preguntat per possibles inversions industrials a Estats Units, ha dit que en fragàncies hi ha avantatges a concentrar la fabricació mundial en una sola planta, i que, "de moment" no s'ho plantegen.

PREU DE L'ACCIÓ

Puig s'ha mostrat tranquil per la baixada del preu de les accions des de la sortida a borsa, ja que l'empresa "ha complert" tots els compromisos adquirits abans del toc de campana.

Ha afegit que la baixada ha afectat a totes les empreses del sector i que Puig no ha estat "immune a aquesta evolució", i ha posat en valor que la companyia ha donat millors resultats que els seus competidors.

En tot cas, ha recordat que la sortida a borsa es va fer per facilitar el relleu generacional de l'empresa i ha demanat fer una valoració de la sortida a borsa en 10 o 15 anys per poder saber si els ha "ajudat en aquest procés".

POSSIBLES ADQUISICIONS

Preguntat per possibles adquisicions, el president executiu ha evitat respondre a la pregunta, ja que no vol "assumir cap tipus de compromís respecte al ritme de creixement de futur que venja per creixement inorgànic".

Ha dit que l'empresa és molt selectiva a l'hora de buscar oportunitats d'aquest tipus i que "això passa quan passa".

"És veritat que quan un mira en els últims 10 o 15 anys de Puig, una part del creixement ha vingut pel creixement inorgànic i segurament d'aquí a 15 anys tindríem alguna cosa similar, però el ritme al què aquest tipus d'operacions passen no és predictible", ha afegit.