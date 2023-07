Marc Márquez rebrà dos clients d'Airbnb al seu 'motorhome' en el Gran Premi de Catalunya de MotoGP

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El pilot de motociclisme Marc Márquez obrirà les portes del 'motorhome' del seu equip perquè dos hostes d'Airbnb puguin passar una nit durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP i accedir a la zona del pàdoc.

En un comunicat aquest dijous, Airbnb explica que Márquez, com a amfitrió, oferirà "l'oportunitat, sense precedents, de viure com un pilot professional de MotoGP per un dia".

L'espai dels 'motorhomes' és exclusiu per als pilots i els seus equips, i Márquez ha assegurat que "els hostes viuran l'experiència de la seva vida: és una estada poc comuna entre bastidors en el món de les curses professionals".

L'estada és de màxim per a dues persones la nit del 2 de setembre del 2023 per 93 euros, "una picada d'ullet al seu dorsal", i inclou, a més a més, seients VIP per veure la cursa i accés al 'pit lane' per presenciar l'inici del Gran Premi.

Així mateix, també inclou entrades al circuit i passis VIP durant dissabte i diumenge i una visita guiada personalitzada a la zona del pàdoc, inclosos els boxs.

Les persones que hi estiguin interessades poden sol·licitar la reserva de l'estada a partir del 19 de juliol a través del web d'Airbnb.