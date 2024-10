Maragall sobre el ninot de Junqueras: "L'origen no és Calàbria sinó Sant Vicenç dels Horts"

Acusa l'exlíder d'ERC d'iniciar converses "unilateralment" amb Collboni sense avisar-lo

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall ha situat a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) l'autoria del ninot de l'exlíder d'ERC i candidat a revalidar el càrrec, Oriol Junqueras, penjat en un pont d'aquesta població el 2019.

Ho ha dit en una entrevista aquest dimarts a Rac 1 recollida per Europa Press, en la qual, en preguntar-li si els autors són els mateixos joves que van enganxar els cartells de l'Alzheimer, ha dit: "Crec saber que no. L'origen no és Calàbria, sinó Sant Vicenç dels Horts".

També ha assegurat que no es creu que Junqueras no en sabés res dels cartells sobre l'Alzheimer, ha afegit que fa mesos que no parla amb ell i ha negat que existís una estructura paral·lela per allunyar-lo de la presa de decisions a ERC.

Després d'assegurar que va tenir discussions polítiques amb Junqueras i l'exconseller Raül Romeva quan eren a la presó, ha assegurat que, sense el seu consentiment, l'expresident d'ERC va encetar converses "unilateralment" amb l'actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Malgrat assumir que el líder d'un partit pugui tenir criteri i iniciatives, creu que fer-ho "sense ni tan sols compartir, mínimament, aquest tipus de decisions amb els qui s'encarreguen formalment de prendre-les, comença a ser més preocupant".

"Això posa en relleu una manera de fer", ha retret Maragall, que també ha explicat que va tenir les seves diferències amb Junqueras a l'hora de confeccionar les últimes llistes municipals.

SOBRE ELISENDA ALAMANY

Sobre Elisenda Alamany, la seva número dos quan era al consistori, ha incidit que no el sorprèn, textualment, que opti a ser la secretària general d'ERC en la candidatura de Junqueras: "Em confirma una hipòtesi de coincidència d'una determinada posició política. Crec que no és la que convé a Barcelona ni a ERC en el seu conjunt".

Després de la intervenció dilluns de la secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, Maragall ha considerat que es va visibilitzar una "esperança" perquè, en la seva opinió, va ser capaç de retre comptes, donar la cara i fer autocrítica.

"Projectes com aquest necessiten renovació interna i externa, i el congrés és una oportunitat per fer-ho", ha recalcat, després de reivindicar el que representa el projecte de Nova Esquerra Nacional i dirigents actuals del partit que el defensen com Josep Maria Jové.

Per Maragall, l'ocorregut amb els cartells sobre l'Alzheimer evidencia el "descontrol intern" que hi havia en el si dels republicans.

Sobre que l'exdirector de Comunicació d'ERC Tolo Moya hagi acusat l'exviceconseller i exvicesecretari de Comunicació d'ERC, Sergi Sabrià, de crear l'esctructura B del partit, Maragall ha evitat polemitzar amb el primer: "Em remeto al que diu l'informe".