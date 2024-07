Maragall estripa el carnet d'ERC després de la polèmica pels cartells de l'Alzheimer

Assegura que no pot callar i acceptar que es confongui "silenci amb conformitat"



BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall ha anunciat aquest dilluns que estripa el carnet d'ERC arran de la polèmica pels cartells difamatoris contra ell i l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i la malaltia d'Alzheimer.

"Des d'avui deixo de pertànyer a l'organització, però continuo identificat amb la perspectiva d'una ERC en un procés explícit de renovació", ha subratllat en una roda de premsa a la seu del partit, després de concretar que és una decisió que va prendre la setmana passada però no la va poder anunciar perquè tenia covid.

Segons Maragall, ha volgut esperar a que es prenguessin les decisions, individuals i orgàniques, que tocaven després de l'ocorregut, però constata que "continuen oberts aspectes pendents" per aclarir.

"Però arribo a la conclusió que no em puc estar callat davant d'això, i encara menys podria acceptar que algú confongués silenci amb conformitat o amb complicitat", ha assenyalat.

En la seva opinió, no pot continuar amb una aparença de normalitat o que s'especuli sobre la seva actitud o valoració sobre els fets: "Com no puc deixar això a l'aire, fins aquí hem arribat".

DECEBUT I CRÍTIC

Després d'aclarir que ha estat la suma d'un cúmul de circumstàncies i elements els que l'han portat a abandonar la militància d'ERC, s'ha mostrat decebut i crític amb les actuacions protagonitzades d'una part determinada del partit, malgrat afegir que la direcció política "s'ha comportat d'una manera inicialment correcta".

A més de reivindicar que si s'ha arribat fins aquest punt va ser per la denúncia que va presentar l'endemà de saber-se els fets, ha lamentat que quan va passar ningú no va voler "donar la cara ni assumir les responsabilitats" que tocaven.

A parer seu, l'episodi dels cartells evidencia "la ignorància, inconsciència i frivolitat política" dels qui van idear, executar i autoritzar la iniciativa, i ha acusat la direcció de Comunicació d'aleshores de ser-ne responsable per acció, omissió o descontrol, ha dit textualment.

"També sabem que la direcció política no ho va saber fins uns mesos després. La qual cosa no eximeix ni elimina la seva responsabilitat directa i indirecta", ha manifestat Maragall, que ha lamentat que l'ocorregut hagi estat utilitzat, en la seva opinió, amb objectius polítics.

En concret, retreu que s'hagi volgut fer servir aprofitant el debat intern que viu la formació i com una eina "de descrèdit del conjunt de l'organització".

"NOVA ETAPA AMB NOUS LIDERATGES"

Malgrat estripar el carnet d'ERC, ha defensat la necessitat d'"obrir una nova etapa amb nous lideratges" dins el partit, i ha recalcat que com a ciutadà intentarà contribuir a enfortir el projecte republicà.

"Milers d'afiliats a ERC assisteixen amb estupor i evident disgust i indignació a un espectacle vergonyós que no hauríem imaginat mai", ha resolt.