Maragall (ERC) planteja un Govern central "amb nous lideratges lliures de contaminació corruptora"

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

L'exconseller i exlíder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha plantejat aquest dimarts la possibilitat de reformar el Govern de l'Estat "amb nous lideratges lliures de contaminació corruptora" i que compti amb el suport dels actuals socis de la legislatura.

"Estem davant una moció de confiança de facto, amb o sense plasmació parlamentària. Amb nova legislació, segur. Amb nou govern, incloent totes les forces que ara li donen suport parlamentari, per què no? Amb nous lideratges lliures de contaminació corruptora, també", ha dit en un article del diari 'Ara' recollit per Europa Press.

Ha insistit en la necessitat d'acordar una "nova agenda política" des d'una perspectiva catalana i progressista que ofereixi, a parer seu, credibilitat i prou garanties per ser duta a terme en els pròxims dos anys de legislatura.

"Una agenda que inclogui mesures de genuïna transformació del sistema democràtic, incloses les lleis electorals i finançament de partits. A més, per descomptat, de l'efectiu compliment dels compromisos vigents però mai complerts en l'àmbit de la relació entre Catalunya i l'Estat", ha dit.

Ha afegit que, després de la publicació de l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil sobre les comissions presumptament rebudes per l'exministre Ábalos i l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, "s'ha declarat l'estat d'emergència democràtica".