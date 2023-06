Maragall (ERC) confia en un pacte amb Junts en la Diputació de Barcelona: "Espero que acabi bé"

S'obre a "compartir" oposició amb Junts davant el govern de Collboni



BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha confiat a aconseguir un pacte amb Junts a la Diputació de Barcelona per tenir un govern progressista a l'ens supramunicipal: "Espero que acabi bé", ha declarat en una entrevista d'Europa Press.

Davant unes negociacions que continuen obertes després que Junts hagi descartat pactar amb el PSC, Maragall espera que hi hagi un acord en "pocs dies" i ha apel·lat a la responsabilitat d'ERC i de Junts per arribar a un pacte de govern.

"També hi ha altres forces polítiques locals que poden tenir importància i caràcter decisiu al moment final. Respectem les converses que puguin haver-hi en aquest terreny. Respectem i resem perquè acabi bé", ha afirmat.

Donat el context de les eleccions generals del 23 de juliol, Maragall creu que no es pot "deixar passar l'oportunitat de recuperar el bon govern i la governació compartida" des del punt de vista de les forces sobiranistes.

"S'han apropiat de Barcelona. Bé, molt bé, que no es repeteixi el mateix en la Diputació", ha sostingut en referència a l'alcaldia socialista a la capital catalana liderada per Jaume Collboni amb el suport del PP i BComú a l'últim moment.

NOVA LEGISLATURA A l'AJUNTAMENT

Sobre la nova legislatura a l'Ajuntament de Barcelona, Maragall ha opinat que els comuns s'incorporaran ràpid al govern de Collboni perquè considera que és un acord que ja tenen decidit i que solament és qüestió de temps que es produeixi: "No és ètica política, és estètica política".

Preguntat per si els republicans opten a entrar en aquest govern, ha respost que el seu rol serà el d'alternativa i d'oposició, i, davant la insistència de BComú d'entrar junts al govern del PSC, ha dit que a cap moment ha parlat amb l'exalcalde i líder de la formació, Ada Colau.

"Ens estan usant, com sempre fan. Usen una marca i l'haurien de respectar una mica més després del que va passar", ha criticat.

Ha reiterat que Collboni "es va negar explícitament a fer possible aquest govern, per activa i per passiva" i ha acusat Colau d'acceptar la seva decisió donant-li els seus vots i, al seu torn, acceptant les condicions que va posar el PP al PSC per recolzar-lo, segons ell.

Si Collboni no s'hi hagués negat, com assegura que va fer, Maragall ha considerat que "com mínim" haurien tingut la possibilitat de veure quin era el marc que s'obria i el conjunt d'orientacions i d'estratègies basades a la ciutat per arribar a un acord, com defensa que sí va fer amb el líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias.

En aquest sentit, ha criticat que "en cap cas ningú va plantejar, ni Collboni ni ningú, cap element de contingut que permetés validar que significat se li volia donar a aquest govern", per la qual cosa ha acusat Colau de donar els seus vots al PSC a cegues.

EL SEU MODEL D'OPOSICIÓ

Davant aquest escenari, ha defensat que ERC farà una oposició pròpia, que s'obre a "compartir" amb Junts per fer front al govern de Collboni, atès que ja van arribar a un acord de govern abans de la investidura.

"ERC ara estem obligats a actuar molt específicament com a alternativa, com a alternativa de present i de futur. Si això es produeix, a més, en un entorn que ens permet articular una oposició que en alguns temes pot ser compartida amb un Junts, doncs tant millor, no?", ha afirmat.

"DONAR CONTINUÏTAT" AL SENAT

Maragall, que es presenta com número 2 d'ERC al Senat en les generals, ha dit que espera entrar a la Cambra alta per "donar continuïtat a la representació de Barcelona", que veu danyada després de la investidura de Collboni en les municipals.

Així mateix, ha afirmat que no s'ha plantejat ser senador per designació autonòmica del Parlament si no aconsegueix l'escó, i veu necessari una "voluntat catalana explícita i compartida" al Senat, en línia al capdavant comuna al que va fer referencia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, davant un possible govern de PP i Vox.