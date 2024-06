Maragall demana posar preu a l'acord PSC-ERC a l'Ajuntament de Barcelona

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

L'exconseller i exlíder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha demanat posar preu a l'acord d'ERC amb el PSC per entrar al govern de l'alcalde Jaume Collboni, a més de reflexionar sobre la decisió: "Ara i així, no. En aquest moment i d'aquesta manera".

En una entrevista d'aquest divendres recollida per Europa Press, ha afirmat que hauria votat 'no' en la consulta que la Federació d'ERC a Barcelona havia convocat dijous a la tarda, i que es va ajornar perquè els militants que s'hi van presentar superaven l'aforament de la sala.

Així, ha apostat per donar-se "el temps necessari per madurar, per contemplar el conjunt del paisatge, per contemplar l'interès de Barcelona com a capital d'aquest país", a més de reflexionar textualment sobre si cal donar estabilitat a un partit que va confiscar l'alcaldia el 2019 i el 2023, en referència al PSC.

També ha instat ERC a posar un "preu", com en el cas de la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, o de l'actual negociació de la investidura a la presidència de la Generalitat, tot i que no ha dit quin.

"Fem-ho bé, fem-ho tranquil·lament, fem-ho serenament i fem-ho, tant com sigui possible, en coordinació amb la marxa de les decisions que s'hagin de prendre per a les institucions catalanes", ha indicat Maragall.