Maragall demana girar full del cas dels cartells i aposta per la renovació d'ERC

BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall ha demanat girar full del cas dels cartells difamatoris contra ell i l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i la malaltia d'Alzheimer, i ha apostat per la renovació dins el partit.

En una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha destacat que els impulsors de la candidatura alternativa a l'exlíder del partit Oriol Junqueras, Nova Esquerra Nacional, parlin de canviar la comunicació política: "Em sembla positiu. Tothom té dret a aprendre".

Maragall ha apostat perquè el partit "aprengui a partir dels errors", i ha assegurat que hauran de demostrar que són una proposta nova.

Sobre una possible entrada d'ERC al govern de Jaume Collboni a Barcelona, l'exdirigent republicà ha defensat que es trobi "alguna cosa equiparable" a l'acord d'investidura de Salvador Illa entre ERC i el PSC.

"Tindria algun sentit si hi hagués algun contingut tangible i materialitzable que es convertís en contracte", ha afirmat Maragall, que ha assenyalat que ara com ara no es posa res sobre la taula i no es coneix públicament el contingut d'un possible acord.