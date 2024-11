Maragall critica que Junqueras (ERC) demani una comissió de la veritat

Acusa Duch de tancar-li "la porta" per entrevistar-se com a conseller amb el president del PE

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i exconseller Ernest Maragall ha criticat que l'exlíder d'ERC i candidat de Militància Decidim a revalidar el càrrec, Oriol Junqueras, proposi una comissió de la veritat sobre l'estructura B del partit: "Sap perfectament la veritat".

En una roda de premsa organitzada pel 'Diari de Barcelona', ha assegurat que el concepte d''estructura B' va ser "creat a posteriori", quan es va fer públic a la premsa que els cartells sobre l'Alzheimer contra el seu germà i expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, provenien de les files d'ERC.

"Hi ha grups que tots coneixíem, que feien malifetes, en el marc de tècniques polítiques que són necessàriament revisables", i ha assenyalat que el que ha vingut després han estat jocs polítics interessats, després de posar d'exemple la proposta de comissió de la veritat.

L'exdirigent republicà ha detallat que l'ex-secretària general d'ERC i número dos de Junqueras, Marta Rovira, va enviar un "missatge personal" a la família del seu germà després d'assabentar-se del cas dels cartells, però no li consta que Junqueras fes el mateix.

"OBSOLESCÈNCIA PROVISIONAL"

Maragall ha tornat a explicitar el seu suport a la candidatura de Nova Esquerra Nacional de cara al congrés d'ERC de dissabte, i ha sostingut que aquest projecte liderat per Xavier Godàs "té el legítim dret a considerar-se renovació".

No obstant això, ha sostingut que el de Junqueras "ha arribat a un punt d'obsolescència provisional, que aconsella canviar de marc, crear-ne un de nou", i ha afegit que és una opció legítima però de continuïtat.

ACCIÓ EXTERIOR

Preguntat per les paraules del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, quan diu que el Govern de Catalunya ha tornat a la UE, Maragall ha afirmat que aquestes consideracions estan "entre el que és còmic i ridícul".

Ha acusat Duch de no facilitar-li, quan Maragall era conseller d'Acció Exterior i Duch portaveu i director general del Parlament Europeu, reunions amb l'aleshores president de l'Eurocambra, Antonio Tajani: "A mi em tancava la porta per entrevistar-me com a conseller amb el president del Parlament Europeu".

Maragall ha assegurat que Duch parla de que Catalunya torna a Europa "amb la pretensió que coli que el procés s'ha acabat i que el país ha passat pàgina", però ha negat que això sigui així perquè encara no s'ha aplicat íntegrament la llei d'amnistia.