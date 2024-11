Maragall critica que la comissió de garanties d'ERC no s'hagi pronunciat sobre els cartells

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall ha criticat aquest dimecres que la comissió de garanties del partit no s'hagi pronunciat sobre el cas de les campanyes controvertides que es van impulsar des de l'organització, com els cartells difamatoris contra l'Alzheimer.

"Jo critico que no s'hagi acabat. Fa 6 mesos que treballa. M'hi vaig adreçar per carta per demanar que l'acabessin ja. No ha passat", ha assegurat aquest dimecres en una conversa a TV3, recollida per Europa Press.

Maragall ha subratllat que "el que hi havia era un grupet de malifetes" que, textualment, es va descontrolar i va caure en l'horror, tot i que ha opinat que fer servir políticament aquesta qüestió en el debat congressual d'ERC no és la millor via.

Preguntat sobre el congrés d'ERC que se celebra el 30 de novembre, ha reiterat el seu suport a la candidatura Nova Esquerra Nacional liderada per Xavier Godàs, i ha instat els republicans a ser, textualment, l'espai referent del catalanisme progressista.

"VA ACABAR MALAMENT" AMB ALAMANY

Sobre la seva sortida del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona després de dues eleccions com a candidat a alcalde, Maragall ha afirmat que la seva relació amb l'actual líder republicana al consistori, Elisenda Alamany, i que aleshores era la seva número dos "va acabar malament".

Ha apuntat que va agafar certa distància amb Alamany després de discrepàncies respecte a quina havia de ser la relació d'ERC amb el govern municipal de l'alcalde Jaume Collboni, i ha remarcat que la posició de la federació republicana a Barcelona era "clarament orientada a tancar un pacte amb el PSC", amb el suport de l'expresident d'ERC Oriol Junqueras, en les seves paraules.

També s'ha referit al congrés d'ERC de Barcelona que es va suspendre per excés d'aforament, quan els militants havien de decidir sobre una possible entrada al govern de Collboni, i s'ha preguntat per què no es va repetir la votació en un altre local: "Per què no la van fer al cap de dos dies tranquil·lament? Perquè l'haurien perdut".