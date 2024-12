Maragall creu que Junqueras ha perdut "el plebiscit que ell mateix va plantejar"

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall creu que l'expresident del partit i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, ha perdut "el plebiscit que ell mateix va plantejar" en no superar aquest dissabte el llindar del 50% dels vots en el congrés del partit, la qual cosa força una segona volta el 14 de desembre.

"El temps de Junqueras ha acabat. Ha acabat un període polític que ha tingut la seva representació i la seva personalització", ha assegurat aquest dilluns en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, després que Militància Decidim aconseguís el 48,3% dels vots en el congrés d'ERC, per davant de Nova Esquerra Nacional (35,3%) i Foc Nou (12,6%).

Maragall ha instat Junqueras a presentar-se a unes primàries internes per postular-se com a candidat a la Generalitat, tot i que ha opinat que l'expresident republicà ja no és un "líder indiscutit i aclamat" per la ciutadania catalana que simpatitza amb ERC.