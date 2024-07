Maragall acusa l'exdirector de comunicació d'ERC, Tolo Moya, com el responsable dels cartells

Expressa "vergonya i horror" pels fets però reitera la seva confiança en el partit



BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

L'excandidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha assenyalat aquest dimarts l'aleshores director de comunicació dels republicans, Tolo Moya, com el responsable orgànic dels cartells que van aparèixer durant la campanya de les municipals del 2023 contra ell i el seu germà, l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall, i la malaltia d'Alzheimer.

En un comunicat a X recollit per Europa Press, Maragall detalla que, quan va saber per les investigacions judicials que la campanya difamatòria venia de dins el partit, va contactar amb la direcció i els òrgans centrals d'ERC, i que "aviat va quedar clar" que Moya era el responsable dels cartells.

Maragall ha remarcat que Moya era, d'acord amb les investigacions, qui mantenia contacte amb els que van executar l'acció de col·locar els cartells ofensius.

L'exdirigent republicà ha matisat que l'encarregat de comunicació "va presentar excuses formals pel que ell també considerava uns fets lamentables que s'havien produït per manca de control suficient per part seva".

Ha afegit que, quan va saber que l'acció venia del partit, com que ja no tenia responsabilitats institucionals i orgàniques, va decidir que el millor era arxivar les actuacions com una decisió "presa a consciència per evitar uns fets lamentables, però ja tancats i d'impossible repetició".

"VERGONYA I HORROR"

Respecte als cartells ofensius, Maragall ha expressat que sent "vergonya i horror per pertànyer, d'alguna manera, a un tros de societat capaç de dur a terme actuacions tan indecents com la que hem hagut de rebre i combatre", i ha afegit que els cartells, tot i que de poc abast real, van tenir gran impacte emocional.

Així mateix, ha donat les gràcies als republicants que van compartir el sentiment de rebuig contra la campanya difamatòria, i ha dit que li "retorna la confiança en la política entesa com un compromís personal i col·lectiu en la recerca del millor servei a la ciutadania".

Després d'obrir aquest dilluns una investigació interna per esclarir els fets, Maragall ha reiterat la seva confiança en l'estructura d'ERC: "Vull mostrar la meva convicció sobre la indubtable honestedat del conjunt de l'organització republicana i de la immensa majoria dels seus dirigents i responsables orgànics", ha remarcat.

Malgrat això, ha subratllat que la voluntat d'esclarir els fets no disminueix la responsabilitat d'ERC, tot i que ha afegit que li consta que la voluntat de l'actual direcció és "no tancar en fals la qüestió i prendre les mesures adequades per determinar eventuals responsabilitats".