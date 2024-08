Mar Besses sobre el "sí crític" de Jovent Republicà a Illa: "No ens fiem d'ell"

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada d'ERC i representant de les seves joventuts (Jovent Republicà) en el Parlament, Mes Besses, ha explicat que han decidit donar un vot de confiança al candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, i recolzaran la seva investidura, però ha advertit: "No ens fiem d'ell".

Besses ha valorat així la decisió de les joventuts republicanes de donar un "sí crític" a Illa després d'una reunió mantinguda aquest dilluns: "Donem un vot de confiança al bon acord aconseguit. Però el senyor Illa ha de tenir-ho molt clar: no ens fiem d'ell. No complir tindrà conseqüències", afirma en una anotació a X recollida per Europa Press.

"I, com sempre, lliçó de la militància del Jovent Republicà: compromís, maduresa i intel·ligència. A totes!", conclou.