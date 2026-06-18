Mar Alarcón, Silvia Alsina i Marta Angerri, les catalanes més influents, segons 'Forbes'

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
La revista 'Forbes' ha publicat la llista de les 50 dones més influents de Catalunya el 2026, que està liderada per la fundadora i CEO de SocialCar, Mar Alarcón; la CEO de Roman, Silvia Alsina, i la directora general de Comerç de la Generalitat, Marta Angerri, informa en un comunicat aquest dijous.
Per darrere, hi ha l'escriptora Eva Baltasar; la presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, Elvira Bisbe; l'escriptora Joana Bonet; la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet; la directora de l'Agència Catalana de Turisme (ACT), Arantxa Calavera; la jurista Gemma Calvet, i la directora gerent de Rafiocat XXI, Eulàlia Carbonell.
Les 50 dones de la llista estan convocades a un còctel de reconeixement dilluns vinent al Liceu de Barcelona, que també servirà de prèvia del 9è Forbes Catalonia Economic Summit.