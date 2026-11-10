Maquinistes mouen la vaga del dia 12 al 23 després de l'aprovació del decret per donar marge a la negociació

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ha anunciat aquest dimarts que desplaça la vaga que havia convocat al Grup Renfe per a aquest dijous 12 al dia 23 de novembre, amb motiu del decret que ha aprovat el Consell de Ministres amb mesures de seguretat ferroviària i per oferir un "marge estricte" a la negociació amb l'Executiu de cara a la resta d'acords pendents.
El sindicat fa referència al Reial decret-llei de mesures urgents per al reforç de la seguretat operacional al transport ferroviari i la protecció social dels professionals del sector aprovat aquest dimarts, davant el qual celebra que el Govern central "comenci a complir amb fets tangibles" els acords sobre la seguretat ferroviària.
Així, s'atribueix haver aconseguit "per primera vegada" i per mitjà d'una vaga que l'Executiu hagi donat llum verda a aquest decret, que entrarà en vigor una vegada es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).
"Davant d'aquest canvi real per part del Govern espanyol i del Ministeri de Transports, Semaf ha decidit substituir l'aturada prevista pel dia 12 de novembre per una nova convocatòria de vaga el dia 23 de novembre. D'aquesta manera, atorguem un marge estricte a la negociació per obtenir la setmana vinent l'aprovació i publicació real dels acords que falten", exposa en un comunicat.
Per contra, els maquinistes adverteixen que mantindran "la pressió de la conflictivitat intacta" amb la convocatòria de vaga del proper 17 de novembre "a tot el sector", així com amb la nova del dia 23 del mateix mes.
Finalment, recorden que seguiran negociant perquè s'aprovi la resta dels compromisos de seguretat que encara estan pendents de materialització normativa i insisteixen que només acceptaran "fets reals materialitzats per la via de la seva aprovació directa i entrada en vigor", i no només la subscripció de compromisos, "tot i que estiguin signats per un ministre".