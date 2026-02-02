Manuel Valls i Trias encapçalen la presentació de la fundació Emet-Veritat contra l'antisemitisme

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
També forma part com a patró de l'organització el senador del PSC Gabriel Colomé
BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La fundació Emet-Veritat s'ha presentat aquest dilluns a Barcelona amb l'objectiu de "lluitar explicar l'antisemitisme", amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls; l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i el senador del PSC Gabriel Colomé com a patrons.
L'acte de presentació s'ha dut a terme aquest dilluns a la tarda en el Saló del Tinell de Barcelona amb la participació de Valls, Trias i Colomé; l'historiador Adrià Fortet; el president de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya, David Obadía; el president de la Comunitat Jueva de Barcelona, Raymond Forado, i el director general del Centro Sefarad-Israel, José Thovar Lozano.
A més, a l'acte han assistit, entre altres, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, l'exconseller de la Generalitat Santi Vila; el diputat del PP en el Congrés Nacho Martín Blanco; el senador del PP Juan Milián; el diputat d'ERC en el Parlament Carles Campuzano i la periodista i escriptora Pilar Rahola, que ha rebut un reconeixement pel seu "compromís ferm" contra l'odi.
La fundació es defineix com "de caràcter plural, independent i transversal" i desenvoluparà activitats destinades a la promoció de la tolerància, el respecte i la convivència per combatre l'antisemitisme i altres formes d'odi mitjançant iniciatives de sensibilització, educació i intercanvi cultural.
VALLS
Valls ha destacat que "l'antisemitisme no és només el problema dels jueus" sinó que, al seu semblar, és un problema per a tota la societat i ha afegit --textualment-- que no s'equivoquen de debat perquè estan en contra de tot tipus de racisme i discriminació.
Així, ha dit que no es poden negar les víctimes palestines en el conflicte a Gaza, però ha assegurat que "no és un genocidi, ni en els seus objectius ni en les seves intencions".
També ha cridat als estats a "protegir els jueus" incorporant en les lleis l'antisionisme com a forma d'antisemitisme, en les seves paraules.
TRIAS
Per la seva banda, Trias ha reivindicat que aquesta fundació pretén "sumar-se a la tasca imprescindible de la lluita contra l'antisemitisme" i ha recordat que Barcelona, segons ell, té una llarga història de relació amb la comunitat jueva.
Ha exposat que l'organització pretén contribuir a la pau i ha dit que "calen espais que puguin entendre la complexitat del món", afegint que s'ha de contribuir al fet que els israelians i els palestins puguin viure en pau, textualment.
"Fins i tot criticar les polítiques d'un govern quan aquestes vulneren els drets humans i la legalitat internacional", ha afegit.
PATRONS I PARTICIPANTS
Colomé, com a patró de la fundació, ha cridat a "evitar confondre antisemitisme amb l'Estat d'Israel" i ha sostingut que l'antisionisme, al seu semblar, és una forma d'antisemitisme.
D'altra banda, Forado ha destacat que la fundació "neix per defensar la convivència i la veritat" i Obadía ha qualificat el moment actual com especialment preocupant per a la comunitat jueva i ha cridat a l'acció ferma contra l'antisemitisme, textualment.
Thovar ha alertat d'un "increment del 61% dels delictes de tall antisemita" i ha afirmat que són els delictes d'odi que més creixen en l'Estat, textualment, mentre que Fortet ha defensat divulgar la història del poble jueu per evitar que es produeixin episodis de persecució, en les seves paraules.