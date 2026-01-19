Mañueco convoca eleccions el 15 de març a Castella i Lleó

VALLADOLID 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciat aquest dilluns la dissolució de les Corts i ha convocat eleccions a la comunitat autònoma el diumenge 15 de març.
D'aquesta manera, el president de la Junta ha complert l'objectiu d'esgotar la legislatura, ja que el 15 de març és la data límit per celebrar els comicis autonòmics --les últimes eleccions van tenir lloc el diumenge 13 de febrer del 2022--.
Mañueco ha esgotat el marge legal per signar el decret de convocatòria dels comicis, que se celebraran en solitari per segon cop consecutiu, amb la particularitat en aquest cas que hi ha hagut comicis autonòmics previs a Extremadura, el 20 de desembre, i el 8 de febrer a Aragó.
La campanya electoral tindrà una durada de 15 dies i començarà el 27 de febrer i acabarà el 13 de març. Per la seva banda, la sessió constitutiva de les Corts de Castella i Lleó de la XII Legislatura tindrà lloc el 14 d'abril a les 11.30 hores.