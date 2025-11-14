Es manté la veda a la pesca de sípia per segon any per garantir-ne la conservació

GIRONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha anunciat que manté per segon any la veda de la pesca de sípia per garantir la conservació de l'espècie, en un comunicat aquest divendres.
La veda s'aplica a les arts menors i la pesca recreativa a les badies de Pals i Roses (Girona), el setembre, octubre i novembre del 2025, i el febrer del 2026.
L'objectiu és reduir la pressió pesquera als caladors més sensibles, on les sípies es reprodueixen i creixen, a la tardor per protegir els exemplars nounats i al febrer per preservar el pic de femelles amb ous.