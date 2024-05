Manos Limpias lamenta que Sánchez no dimiteixi i anuncia més proves

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha assenyalat aquest dilluns que el president del Govern central, Pedro Sánchez, hauria d'haver dimitit aquest dilluns i adverteix que sortiran noves proves, aquesta vegada relacionades amb ell, en la causa oberta per un jutge contra la seva dona, Begoña Gómez, per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis.

Així s'ha pronunciat en unes declaracions als mitjans, en què ha apuntat que la decisió de Sánchez "pot enfonsar tremendament el seu propi partit" --el PSOE--. "Apareixeran bastantes més proves que no només la incriminen a ella, a Begoña Gómez, sinó també a ell", ha explicitat.

Respecte a aquesta afirmació, i preguntat sobre per què no s'han sabut ja aquests suposats indicis, Bernad ha explicat que van "a poc a poc" perquè no es poden presentar proves "de manera alegre".

"Crec que en els pròxims dies hi pot haver esdeveniments que el facin tornar a reconsiderar la seva posició, que em sembla (...) no sé quina paraula utilitzaria, jo diria una indecència", ha subratllat per afegir que "pensa que això és la segona fase del 'Manual de Resistencia'".

"Veurem si en un tercer envit també manté el que diu a 'Manual de Resistencia'", ha comentat en al·lusió al llibre de Sánchez.

Manos Limpias va ser qui va presentar la denúncia contra Begoña Gómez per un presumpte delicte de tràfic d'influències. Denúncia que va motivar l'obertura de diligències per part del jutjat d'instrucció 41 de Madrid, el titular del qual és el jutge Juan Carlos Peinado.