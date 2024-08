Manifestants independentistes entren al recinte del Parlament després de superar el control policial

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Manifestants independentistes han entrat cap a les 10.45 hores al Parc de la Ciutadella, on està el Parlament, malgrat estar tancat pels Mossos d'Esquadra pel ple d'investidura del socialista Salvador Illa.

Els congregats han entrat per una porta situada al carrer Pujades, poc després que, en una altra porta propera, la policia catalana que intentaven mantenir el recinte perimetral els ha impedit l'accés.

A les 11.00 hores, desenes de persones continuaven entrant al parc per concentrar-se davant la seu del legislatiu català, on els Mossos han instal·lat tanques per impedir que s'aproximin a l'edifici.