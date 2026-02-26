El manifestant de Montserrat presenta una demanda de conciliació contra Núria Parlon

Sol·licita que reconegui que les seves declaracions al Parlament "són radicalment falses"
BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El manifestant que els Mossos d'Esquadra van assenyalar com a presumpte autor d'una agressió a un agent durant una protesta contra la visita del rei Felip VI a l'abadia de Montserrat (Barcelona) el 23 de juny del 2025, ha presentat una demanda de conciliació contra la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, per les seves declaracions la setmana passada al Parlament.
En la demanda presentada aquest dijous per l'advocat Jaume-Alonso Cuevillas, a la qual ha tingut accés Europa Press i avançada per 'El Món', el lletrat subratlla que "la consellera d'Interior ha imputat al manifestant la comissió d'una agressió contra un agent dels Mossos d'Esquadra", malgrat la interlocutòria del Tribunal d'Instància de Manresa (Barcelona) que va declarar el sobreseïment lliure.
El jutge va argumentar que, en el visionat de les cintes aportades per la defensa s'aprecia que el manifestant portava una canya de pescar a manera de màstil d'una estelada i que, quan un agent va estirar la bandera, la canya "contacta" amb l'orella d'un altre mosso.
El jutge no va apreciar "cap intencionalitat en aquest fet", en entendre que el manifestant no tenia la intenció de lesionar el policia, per la qual cosa va acordar l'arxivament de les actuacions.
No obstant això, Parlon va assegurar al Parlament que "en cap moment el jutge està qüestionant la veracitat de la percepció de l'agent, el que està dient és que no hi ha intencionalitat, no està dient que sigui mentida ni l'agressió ni la lesió".
IMPUTACIÓ "FALSA I LESIVA"
L'advocat del manifestant entén que amb aquestes afirmacions Parlon li atribueix l'autoria d'una agressió, i que la imputació és "falsa i lesiva", que li ha ocasionat un greu perjudici personal, en haver-lo situat públicament com l'autor d'un fet delictiu greu d'agressió contra l'autoritat.
Per tot això, sol·licita que Parlon reconegui que les manifestacions fetes en seu parlamentària "no s'ajusten a la veracitat dels fets produïts i són radicalment falses", que es retracti de manera pública, expressa i inequívoca, que declari que el manifestant no va cometre un delicte d'atemptat ni agressió, i que es comprometi a no repetir aquests comentaris en qualsevol fòrum públic o institucional.