La manifestació dels pagesos arriba a la plaça Sant Jaume de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La manifestació d'Unió de Pagesos (UP) per la crisi de l'agricultura, amb la participació de desenes de tractors que han sortit aquest dimecres des de les 5.00 de punts d'arreu de Catalunya i amb uns 400 manifestants, ha arribat a les 15.20 a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Els vehicles han arribat a la Delegació del Govern central (al carrer Mallorca) a les 12.30, i han avançat cap a la Conselleria d'Agricultura (a la Gran Via entre el carrer Balmes i la Rambla Catalunya) on han cremat diverses bales de palla.
Els pagesos han aparcat els tractors a la Via Laietana i han continuat la marxa a peu fins a la plaça Sant Jaume, on representants del sindicat han fet una intervenció.
Malgrat l'oferta inicial de la Generalitat de rebre els representants d'UP al Palau de la Generalitat, finalment la reunió no es produirà aquest dimecres i les dues parts negociaran en els pròxims dies i setmanes, han informat fonts del sindicat a Europa Press.
'SENSE PAGESIA, NI PAÍS NI FUTUR'
La manifestació ha tingut com a lema 'Sense pagesia, ni país ni futur', els manifestants han portat pancartes amb lemes com 'Pagesia o foc' o 'El poble mana, el govern obeeix' i s'han detonat traques.
La coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, ha reclamat a les administracions "mesures estructurals" i no pegats per fer del seu un sector essencial i estratègic de Catalunya.
"La situació geopolítica que vivim, també les adversitats climàtiques cada vegada més extremes i més freqüents, ens posen en una situació molt vulnerable, no només a la pagesia, sinó a tota la societat", ha afirmat la coordinadora.
REIVINDICACIONS
El sindicat ha fet arribar les seves reivindicacions al Govern i al Govern central, entre les quals un ajut d'emergència als afectats de situacions climàtiques de 17.000 euros i a les explotacions agràries professionals que tinguin almenys una unitat de treball agrària (UTA).
UP demana mesures per pal·liar l'encariment dels costos com a conseqüència de les guerres, combatre la competència que consideren deslleial de l'exterior, les alteracions en la producció derivades del canvi climàtic i les malalties ramaderes, entre altres reclamacions.