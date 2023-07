Un manifest de suport a la CUP recull 60 signatures que inclouen el pare de Guillem Agulló i Jordi Borràs

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Un manifest a favor de la candidatura de la CUP al Congrés ha rebut més de 60 suports, entre els quals figuren el pare del jove assassinat per un grup de nazis el 1993 Guillem Agulló; el fotoperiodista Jordi Borràs; el cantautor Nacho Vegas, i l'eurodiputat del Grup Izquierda Miguel Urbán.

En concret, han signat el manifest 62 professionals de diversos àmbits socials, comunicatius i universitaris, que també inclouen les humoristes Ana Polo i Maria Rovira --coneguda com Oye Sherman--; l'arqueòleg Eudald Carbonell; el guionista Marc Sarrats, i la politòloga Françoise Vergés, entre d'altres.

Davant l'"amenaça d'un llop reaccionari", el manifest sosté que optar per conservar el que hi ha és temptador i que d'altres es decanten per l'abstenció, però els signants asseguren que aposten per la ruptura i passar a l'ofensiva.

Els signants proclamen que la candidatura de la CUP no és una opció de resignació: "És la d'estar al costat dels qui ocuparan la trinxera de les institucions i estaran al nostre costat disposats sempre a plantar cara".

"No som les que lluitem per una vida millor les que despertem el feixisme", garanteix el manifest, que aposta per reprendre una proposta que defensi l'autodeterminació i que plantegi un model social diferent.

El document afirma que la millor defensa és un bon atac, davant una situació en la qual diu que es produeix "censura cultural, negació del canvi climàtic, retirada de banderes i negació de la violència masclista de la mà de toreros i ultres, o les dues coses alhora".