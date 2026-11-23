Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Un grup d'independentistes catalans socialdemòcrates i d'esquerra ha redactat i signat un manifest en el qual demanen el vot per a Junts de cara a les eleccions generals del pròxim diumenge en el qual defensen que el partit "mereix la confiança de les persones d'esquerra que no volem separar la transformació social de l'emancipació nacional".
Asseguren que Junts és un "espai de diversitat ideològica que reuneix sensibilitats diferents" al voltant d'un compromís compartit amb la sobirania de Catalunya i que els representants del partit han defensat amb fermesa la veu i els interessos de Catalunya a Madrid, assenyalen en un comunicat aquest dilluns.
Entre els promotors del manifest hi ha l'exconsellera de Salut del PSC Marina Geli; l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye; l'exvicepresident de l'ANC Josep Cruanyes o l'exdiputat del PSC Pere Ayguadé; o signants com l'eurodiputat de Junts, Toni Comín o els diputats de Junts vinculats al sector socialdemòcrata Isaac Padrós, Ennatu Domingo, Agustí Colomines i Carme Renedo.
"Volem una Catalunya sobirana perquè volem una societat més justa, on la riquesa es distribueixi amb equitat, els serveis públics garanteixin els drets de tothom i ningú no quedi condemnat a la precarietat pel seu origen o condició social. La independència és l'expressió de la voluntat democràtica d'un poble i l'eina per decidir quin país volem construir", assenyalen.
Conclouen que votar el 29N significa tornar a posar l'independentisme i el futur de Catalunya "al centre" del debat polític.