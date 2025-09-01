Mango Teen obre la seva primera tenda a França impulsant la "expansió internacional" de la marca

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
La línia juvenil de Mango, Mango Teen, ha obert aquest cap de setmana la seva primera tenda a França, en el centre comercial Westfield La Part-Dieu de Lió, impulsant així la "expansió internacional" de la marca, informa aquest dilluns en un comunicat.
Forma part de la vintena d'obertures de Mango Teen aquest any: al mercat espanyol la marca ha obert tendes a Sevilla, Còrdova, Badajoz i Vigo, i preveu reforçar la seva presència amb noves obertures a Galícia, Andalusia i Madrid.
En l'àmbit internacional, Mango Teen va inaugurar l'1 d'agost, en el centre comercial Buchanan Galleries, la seva primera tenda a Escòcia, que suposa la tercera a Regne Unit i la primera fora de Londres, després de les de Carnaby Street i Westfield London.
Al començament d'any, Mango va estrenar el seu primer punt de venda a Portugal, en el centre comercial Vasco da Gama de Lisboa.
La directora global de Mango Kids i Mangi Teen, Berta Moral, ha afirmat que l'obertura de noves tendes Mango Teen en ciutats com Glasgow, Lió o Lisboa reflecteix la voluntat de la marca d'apropar la seva "passió per la moda, l'estil i la qualitat al públic juvenil a tot el món".