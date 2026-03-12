Mango renova el seu patrocini amb el Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu Conde de Godó fins al 2028

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
Mango ha renovat el seu patrocini tècnic amb el Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu Conde de Godó durant tres anys més, fins a l'edició del 2028, la qual cosa "reforça la seva vinculació amb un esdeveniment referent del calendari esportiu de Barcelona", informa la companyia aquest dijous en un comunicat.
En el marc d'aquest acord, Mango ha dissenyat una col·lecció exclusiva inspirada en la indumentària clàssica dels clubs de tennis per vestir més de 450 membres de l'organització i del personal del torneig --inclosos 'ballkids', jutges de línia i equips d'atenció al públic i personal de l'organització--, presents tant a les pistes com a les diferents àrees del recinte.
Les peces s'han confeccionat amb teixits transpirables i termoreguladors, incorporen acabats d'assecat ràpid i materials tècnics que ajuden a protegir contra l'aigua, el vent i les olors, "garantint comoditat i llibertat de moviment durant tot el torneig".