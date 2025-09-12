Mango, una de les millors empreses del món el 2025 segons la revista 'Time'

Se situa en la posició 589 i és una de les 17 empreses espanyoles de la llista
Mango ha estat reconeguda per segon any consecutiu com una de les millors empreses del món, segons el rànquing World's Best Companies 2025 de la revista 'Time', informa la firma de moda en un comunicat aquest divendres.
La companyia destaca per ser una de les 17 empreses espanyoles de la llista i l'única representant del país en la categoria Apparel, Footwear & Sporting Goods.
L'informe, elaborat per 'Time' i Statista, es basa en una anàlisi que avalua les companyies en tres dimensions: satisfacció dels treballadors, creixement d'ingressos i sostenibilitat.
En aquesta edició, Mango ha escalat més de 400 llocs en el rànquing, en el qual se situa en la posició 589, en reconeixement "als seus bons resultats, la seva aposta per la sostenibilitat i el seu compromís amb les persones".
El rànquing World's Best Companies 2025 identifica les organitzacions més innovadores i sòlides del món, oferint una referència clau sobre el que defineix l'èxit empresarial en l'actualitat i servint de guia per a consumidors, inversors i responsables polítics.
RESULTATS DEL 2024
El 2024, Mango va tornar a registrar unes "xifres rècord" de facturació en arribar per primer cop als 3.300 milions d'euros, un creixement que vincula al seu Pla Estratègic 4E (Elevate, Expand, Earn i Empower), l'objectiu del qual és superar els 4.000 milions d'euros en vendes el 2026.
"El pla combina l'expansió internacional, la innovació i la sostenibilitat amb la millora contínua de l'experiència del client tant en el canal físic com en el digital", explica la companyia.