Mango preveu obrir 15 botigues Mango Teen el 2024 i fer el salt al mercat internacional

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Mango preveu obrir 15 botigues de Mango Teen el 2024 i fer el salt al mercat internacional amb el primer local de la línia a Londres (Regne Unit), ha informat en un comunicat aquest dilluns.

L'objectiu d'aquestes obertures és incrementar la seva capil·laritat a Espanya, i la marca arribarà per primer cop a comunitats autònomes com Galícia, Astúries i Múrcia, i a localitats com Màlaga i Eivissa (Balears), a més d'incrementar la seva presència a Barcelona, Bilbao i Sevilla.

Amb aquestes obertures, la línia incrementarà el parc de botigues 'stand alone' fins a 25 i tindrà presència a 95 mercats a través del canal multilínia i l''online'.

La directora de Mango Kids i Teen, Berta Moral, ha explicat que l'obertura de la primera botiga Mango Teen a nivell internacional "marca un punt d'inflexió", i ha recordat que el Regne Unit és un dels mercats més rellevants del món en el sector de la moda.

El creixement de Mango Teen forma part del pla estratègic 4E 2024-2026 de l'empresa, que preveu impulsar la seva expansió i millorar les vendes.