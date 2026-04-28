Mango preveu obrir 10 botigues més a Turquia el 2026

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Mango preveu obrir aproximadament 10 botigues més a Turquia el 2026, amb les quals arribarà als 80 punts de venda al país a finals d'any, ha anunciat la companyia aquest dimarts en un comunicat després dels seus "sòlids resultats" el 2025 en aquest país, on va registrar un creixement al voltant d'un 20% en la facturació i 6 nous punts de venda, a més de prop de 10 projectes de renovació.
El creixement el 2026 se centrarà principalment a Istanbul i Ankara i abastarà les línies Woman, Man i Kids, incloent roba, calçat i accessoris, tots dissenyats al taller de Mango a Barcelona per un equip de 500 experts.
A finals d'any, l'empresa també planeja dur a terme cinc reformes en ubicacions clau, com la duta a terme recentment a la botiga del centre comercial TerraCity d'Antalya, seguint el concepte de disseny New Med, "que encarna l'esperit i la frescor de la marca".
Aquest pla d'expansió a Turquia forma part del Pla Estratègic 4E 2024-2026 de Mango, l'objectiu del qual és "enfortir la seva proposta de valor diferencial alhora que accelera el creixement tant a les botigues físiques com en els canals 'online'".
"MERCAT CLAU"
El director internacional de Retail per a Eman, Turquia i Àsia a Mango, Huseyin Golcuk, ha manifestat que Turquia se situa entre els mercats clau de Mango: "Vam obrir la nostra primera botiga a Turquia fa gairebé tres dècades i, al llarg dels anys, hem forjat un fort vincle amb els nostres clients".
Mango va entrar per primera vegada al mercat turc el 1997 i, a finals del 2025, la marca va arribar a més de 70 punts de venda, juntament amb una forta presència digital a través del seu propi canal 'online' i altres mercats web.