Mango preveu 500 obertures fins al 2026 i superar els 4.000 milions de facturació amb un nou Pla

Ruiz diu que la sortida a borsa "no està sobre la taula"



PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (BARCELONA), 11 març (EUROPA PRESS) -

La multinacional catalana Mango ha presentat un nou Pla Estratègic 2024-26 amb el qual preveu obrir més de 500 botigues, fins a sumar un milió de metres quadrats comercials, i superar els 4.000 milions de facturació.

L'han presentat el conseller delegat de la companyia, Toni Ruiz; el director global de 'retail', César de Vicente, i la directora financera, Margarita Salvans, en una roda de premsa a la seu de la companyia a Palau-solità i Plegamans (Barcelona) aquest dilluns.

L'estratègia requerirà una inversió de 600 milions d'euros que Ruiz ha explicat que preveuen finançar "de la millor manera possible, amb resultats", i ha destacat que l'empresa ha assolit el deute zero.

El pla també contempla duplicar el resultat net de la companyia i ampliar la plantilla en "almenys un 30%", mentre que avui dia compta amb uns 15.500 empleats.

Ha subratllat que Mango va tancar el 2023 amb els "millors resultats" dels seus quaranta anys d'història, en duplicar el resultat net fins als 172 milions d'euros i superar els 3.100 milions en facturació (+15%).

"El nostre objectiu fonamental és continuar sent i consolidar-nos com un 'player' molt important en el sector de la moda a nivell global", ha sostingut Ruiz.

Ha subratllat la "vocació internacional" de la companyia i, del conjunt de botigues que preveu obrir: el 75% serà a Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Polònia, Índia, Canadà, Estats Units i Mèxic.

Salvans ha basat l'estratègia de creixement de l'empresa en el creixement de vendes i a enfortir el canal 'online', i ha explicat que l'empresa posarà "el focus en la rendibilitat" i invertirà en tecnologia, dades i intel·ligència artificial, a més de logística.

SORTIDA A BORSA

Preguntat per la possibilitat que l'empresa surti a borsa, el conseller delegat ha sostingut: "No està sobre la taula. Tenim recursos per continuar creixent i l'oportunitat de creixement en els mercats és espectacular".

També ha dit que el pla estratègic no contempla l'adquisició d'altres companyies i que l'empresa aposta per un creixement orgànic davant l'"oportunitat enorme de conquerir el mercat" que a parer seu té la companyia.

Ha subratllat la capacitat d'adaptació i flexibilitat de Mango davant els reptes dels últims anys i, preguntat per les repercussions de la crisi del mar Roig, ha sostingut que entreguen el material "amb el temps que toca", després de registrar retards de dues o tres setmanes inicialment.