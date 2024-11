Mango, premiada per la Cambra d'Espanya a Itàlia per la seva expansió al país

BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -

Mango ha rebut el 'Premio Camera Spagna-Italia All'Internazionalizzazione' durant els XVIII Premis de la Cambra de Comerç Oficial d'Espanya a Itàlia, per la seva "expansió internacional i el seu compromís per consolidar-se en mercats estratègics com Itàlia".

El va recollir l''expansion manager' de Mango, Daniel Yuste, durant la cerimònia que va tenir lloc al Palazzo Mezzanotte de Milà, informa la companyia de moda aquest divendres en un comunicat.

Yuste va destacar el paper essencial dels equips interns en el pla d'expansió: "Aquest reconeixement és el resultat de l'esforç conjunt de tots els equips que fan possible que Mango continuï portant la seva passió per la moda i l'estil de vida a cada racó del món. Itàlia, com a mercat estratègic, continuarà sent un eix clau en els nostres plans de futur".