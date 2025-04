Mango modifica la seva denominació social i jurídica per constituir-se com a societat anònima

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -

Mango modificarà la seva denominació social i jurídica per passar de Societat Limitada (SL) a Societat Anònima (SA), per la qual cosa a partir d'ara s'identificarà com a Mango MNG, SA, segons han informat a Europa Press fonts de la companyia.

Segons ha avançat 'La Vanguardia', la mesura ja ha estat notificada als treballadors i forma part del procés de canvis en la seva estructura organitzativa.

Fins ara, la denominació social i jurídica actual era Punto Fa, SL, i després de la constitució en societat anònima, la companyia traslladarà a partir del juliol el seu domicili social del carrer Mercaders de Palau-solità i Plegamans (Barcelona) al carrer Via Augusta del mateix municipi, on està situat el Campus Mango corporatiu.