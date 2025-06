Mango inverteix en The Post Fiber per millorar el reciclatge dels residus tèxtils postconsum

Presenta una col·lecció amb fibres reciclades postconsum per a Mango Teen

BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -

Mango ha invertit en The Post Fiber, una start-up que impulsa la transició de la indústria de la moda cap a un model circular, centrant-se en la gestió i el reciclatge dels residus tèxtils postconsum per produir noves fibres destinades a la confecció de peces, informa en un comunicat aquest dilluns.

La inversió, que es vehicularà a través de Mango StartUp Studio, la seva acceleradora de start-ups de moda, situa la companyia com una de les primeres empreses de moda a incorporar fibres reciclades postconsum en les seves col·leccions.

Concretament, Mango ha presentat una col·lecció elaborada amb fibres reciclades postconsum per a la seva línia juvenil, Mango Teen, formada per deu productes com ara samarretes i dessuadores, la majoria compostos per un 80% de material reciclat.

La novetat del projecte rau en el fet que, d'aquest percentatge, prop d'un 15% prové de la start-up The Post Fiber, és a dir, fibres de peces que han arribat al final de la seva vida útil i han estat recuperades a través de contenidors tèxtils.

El director de Sostenibilitat i Sourcing de Mango, Andrés Fernández, ha afirmat que l'aliança amb The Post Fiber "representa un esforç cap a la transformació de la indústria, un compromís amb la circularitat en el sector i una oportunitat per a la creació de valor".

THE POST FIBER

The Post Fiber, formada per quatre empreses líders en el sector tèxtil --Hallotex, Textil Santanderina, Moda-Re i Margasa--, prepara i processa la part reciclable de les peces postconsum, que transforma en fibra perquè els seus socis industrials la converteixin en nous fils, teixits i peces.

En aquest sentit, Mango també s'uneix al Consell d'Administració de la start-up amb la incorporació de la directora de Mango Kids i Mango Teen, Berta Moral.

"En col·laborar amb start-ups innovadores, com The Post Fiber, també volem donar suport al creixement d'aquestes empreses emergents que estan transformant la indústria", ha subratllat.