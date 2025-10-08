Mango inaugura la seva primera botiga 'stand-alone' a Saragossa

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Mango Home ha inaugurat aquest dimecres la seva primera botiga 'stand-alone' a Saragossa, en la seva expansió a Espanya, informa l'empresa en un comunicat aquest dimecres.
Es tracta del segon local d'aquestes característiques que la marca obre aquest any arreu del món, i preveu estrenar-ne dos més a Barcelona i Madrid abans de tancar el 2025.
La nova botiga està situada al número 10 del carrer San Miguel, té una superfície de venda de 280 metres quadrats i "recrea una llar on els clients poden descobrir propostes per a totes les estances i gaudir d'una experiència de compra inspiradora".
La directora de Mango Home, Nuria Font, ha explicat que Saragossa és "una ciutat clau" en el pla d'expansió de la línia i ha mostrat satisfacció per haver obert el primer establiment a la ciutat.
Mango Home ha reforçat la seva oferta comercial per abastar totes les estances de la llar, amb una cartera que ha passat de 1.600 productes el 2024 a 6.000 el 2025, amb dues col·leccions a l'any.