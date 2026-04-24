Mango Home obre a Andalusia i preveu superar la desena de botigues per a la llar a Espanya el 2026

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Mango ha obert aquest divendres una botiga de la seva línia de llar, Mango Home, a Granada (Andalusia), la primera a la comunitat, i té l'objectiu de superar la desena de botigues pròpies d'aquest concepte a Espanya a tancament del 2026, explica la companyia en un comunicat.
A més de l'obertura a Andalusia, Mango també preveu obrir les primeres botigues pròpies de la línia de llar al País Basc, Bilbao i la Comunitat Valenciana, a València, a més de sumar-ne més a Madrid, a la capital, Majadahonda i San Sebastián de los Reyes, i Saragossa.
La directora de Mango Home, Nuria Font, ha reiterat l'aposta de la companyia per la línia de llar, especialment després de l'"èxit" d'acollida de les primeres botigues d'aquest concepte obertes l'any passat.
Amb una superfície de venda de més de 280 metres quadrats, la nova botiga a Granada està situada al centre comercial de Nevada, i dona feina a 12 treballadors.
La línia de llar, així mateix, ja opera en més de 30 mercats de manera 'online' des del seu llançament el 2021, i compta amb més de 6.000 referències de totes les categories i estances de la llar, i també inclou tèxtil, il·luminació, baby and kids, i fragàncies.