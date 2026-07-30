Mango Home inaugura una botiga a València

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Mango ha inaugurat aquest divendres una nova botiga física Mango Home al barri de l'Eixample de València, per consolidar el posicionament de la línia de llar en el mercat espanyol i reforçar l'oferta comercial de la zona, informa en un comunicat aquest dijous.
L'obertura del nou establiment, alineada amb els objectius del seu Pla Estratègic 4E 2024-2026, compta amb una superfície de venda de prop de 320 metres quadrats i genera 15 llocs de feina.
La directora de Mango Home, Nuria Font, ha explicat que l'obertura és un pas important per al creixement territorial: "Estem apostant pel gran potencial d'aquesta línia i, amb aquest nou espai al carrer Cirilo Amorós, acostem el nostre univers de llar contemporània i acollidora a un públic cada vegada més ampli".