Mango guanya 242 milions el 2025, un 11% més

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
Assoleix una facturació "rècord" de 3.767 milions i un ebitda de 722 milions
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)
Mango va tancar l'exercici 2025 amb un benefici net de 242 milions d'euros, un 11% més que l'any anterior, ha explicat aquest dijous en una roda de premsa el president i conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz.
Ruiz, acompanyat per la directora financera, Margarita Salvans, i el director d'Expansió i Franquícies, Daniel López, ha afegit que els resultats "confirmen l'èxit" del Pla Estratègic de l'empresa, i ha assenyalat que la marca ha crescut molt per sobre del mercat.
L'empresa va tancar l'any amb una facturació de 3.767 milions, un 13% interanual més i el seu màxim històric, i un ebitda de 722 milions, un 13% més.
Ruiz ha mostrat satisfacció amb els resultats, els quals ha dit mostren "l'alta capacitat de generar caixa del model de negoci" de la companyia, i ha afegit que la previsió per al 2026 és arribar als 4.000 milions de facturació.
Salvans ha detallat que el marge brut sobre les vendes va ser del 60,8%, amb una "gestió molt eficient dels costos", i ha explicat que el creixement del 2025 va ser de manera sana i rendible.
"Tot això evidencia l'altíssima capacitat de generar caixa del model de negoci, que és més fort que mai i ens dota d'una flexibilitat financera màxima", ha dit la directora financera, que ha afegit que el 2026 continua amb una tendència positiva.
D'altra banda, ha explicat que la ràtio deute/ebitda es va situar en 0,23 vegades a tancament de l'any, per la qual cosa el deute "ja no és un tema de focus" per la gran capacitat de generació de caixa de l'empresa, que permetria repagar tot el deute de l'empresa en tres mesos.
INVERSIÓ RÈCORD
Ruiz ha destacat que, el 2025, Mango va dur a terme "la inversió més gran de la seva història", amb 225 milions d'euros, que s'han destinat a l'obertura i renovació de botigues, el campus de Lliçà d'Amunt (Barcelona) i tecnologia per millorar l'experiència d'usuari.
Ha reafirmat la vocació de continuar obrint botigues --a diferència de la tendència del sector--, i ha detallat que la marca compta amb 2.931 punts de venda.
López ha afegit que durant l'any passat l'empresa va obrir 260 botigues i en va reformar 86 més, i que la companyia s'està acostant als 900.000 metres quadrats de superfície de venda.
El director d'Expansió i Franquícies ha defensat que l'estratègia d'obertura de botigues és "conjuntural" per a l'empresa i una aposta per la capil·laritat i les 'flagship stores' per acostar el context de marca al client.
El 78% de les vendes de l'empresa prové de l'estranger i López ha explicat que els principals mercats són Espanya, França, Turquia, Alemanya i els Estats Units.
GEOPOLÍTICA
Preguntats per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà, Ruiz ha dit que, amb el creixement internacional de l'empresa, la geopolítica s'ha convertit en un assumpte "molt important", per la qual cosa ha incorporat perfils coneixedors sobre aquest tema.
Ha explicat que la cadena de subministraments de la cadena és "resilient, flexible i diversificada" i ha destacat la capacitat d'adaptació d'aquesta cadena de subministraments.
López ha assegurat que l'empresa té "els recursos per gestionar aquestes situacions" i que han posat el focus en els treballadors de la zona afectada per anar prenent decisions.