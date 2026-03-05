Mango guanya 242 milions el 2025, un 11% més

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)
Mango va tancar l'exercici 2025 amb un benefici net de 242 milions d'euros, un 11% més que l'any anterior, ha explicat aquest dijous en una roda de premsa el president i conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz.
Ruiz, acompanyat per la directora financera, Margarita Salvans, i el director d'Expansió i Franquícies, Daniel López, ha afegit que els resultats "confirmen l'èxit" del Pla Estratègic de l'empresa, i ha assenyalat que la marca ha crescut molt per sobre del mercat.
L'empresa va tancar l'any amb una facturació de 3.767 milions, un 13% interanual més i el seu màxim històric, i un ebitda de 722 milions, un 13% més.