Mango factura 1.852 milions fins al juny, un 7,2% més

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Mango va tancar el primer semestre de l'any amb una facturació de 1.852 milions d'euros, un 7,2% interanual més i un 10,7% més a tipus de canvi constant, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'empresa ha assegurat que aquests resultats "evidencien la fortalesa de la seva proposta de valor i reafirmen la trajectòria de creixement sostingut" dels darrers anys.
TONI RUIZ
El president i conseller delegat, Toni Ruiz, ha recordat que el Pla Estratègic 2024-2026 té l'objectiu de tancar aquest any amb una facturació de 4.000 milions.
"Els resultats del primer semestre reflecteixen una evolució positiva, amb un creixement per sobre de la mitjana del mercat, i reforcen el nostre posicionament com a referent internacional en moda", ha dit.
Entre gener i juny l'empresa va fer unes inversions de 90 milions per ampliar i millorar les seves botigues; enfortir les operacions i capacitats tecnològiques, i expandir el Campus Mango.
En concret, l'empresa ha fet 127 obertures i 37 reformes durant el primer semestre, i va tancar el juny amb una xarxa de més de 2.960 punts de venda a més de 120 països.
NEGOCI INTERNACIONAL
Mango ha explicat que el negoci internacional "va continuar mostrant una sòlida evolució" durant el període i va assolir el 77% del total de la facturació, i que els principals mercats van ser Espanya, França, Turquia, Alemanya i els Estats Units.
Ha recordat que va anunciar un pla per obrir 45 botigues a França fins al 2028 --15 aquest any-- amb un pressupost de 66 milions; una aliança estratègica amb Coin per obrir 27 botigues a Itàlia fins al 2028, i la voluntat d'obrir 10 botigues al Regne Unit i 10 més a Turquia aquest any.
El negoci en línia va registrar un increment de doble dígit i va representar el 32% de la facturació total.