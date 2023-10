Mango crea una plataforma d'intel·ligència artificial generativa conversacional

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

Mango ha creat la seva pròpia plataforma d'intel·ligència artificial (IA) generativa conversacional, la qual ha anomenat Lisa, ha explicat en un comunicat aquest dimecres.

La plataforma fa servir diferents models --tant 'open source' com privats-- entrenats per la companyia i està adaptada per atendre casos d'ús dels seus treballadors i 'partners'.

El director de tecnologia, dades, privadesa i seguretat, Jordi Álex, ha explicat que aquesta plataforma "serà un copilot" per a treballadors i 'stakeholders', i, en les seves paraules, els ajudarà a estendre les seves capacitats.

Està previst que l'ús de la nova plataforma d'IA permeti millorar tots els processos de l'empresa, "des del desenvolupament de col·leccions fins al servei postvenda".

La plataforma forma part "del procés de transformació tecnològica" que està duent a terme la marca.