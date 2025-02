Mango augmenta un 26% el seu valor de marca, segons l'informe Kantar BrandZ

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

La companyia catalana de moda Mango ha augmentat el seu valor de marca en un 26%, fins als 1.800 milions de dòlars, i se situa en el lloc número 15 del rànquing, segons l'informe Kantar BrandZ Top 30.

En un comunicat d'aquest dijous, l'empresa ha valorat que "aquest notable creixement, 11 punts per sobre de la mitjana, posa de manifest l'èxit continu de Mango en la indústria de la moda".

Així mateix, creu que consolida la marca com un referent nacional i internacional que destaca pel seu creixement i la seva aposta per la sostenibilitat, la innovació i l'evolució de l'oferta.

A més a més, Mango ha estat guardonat amb el premi Excel·lència MDS per ser la marca que ha crescut de manera "més consistent" en les tres mètriques que Kantar identifica com vitals per a un creixement saludable: diferència, rellevància i notorietat.

Per l'empresa, el reconeixement "reforça la consolidació de la companyia", que el 2024 va celebrar el seu 40è aniversari amb una facturació de 3.100 milions d'euros.